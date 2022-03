Inflatie gaat door het dak, de groei stokt. Krijgen we een nieuwe crisis?

Eind vorige maand klokte het inflatiecijfer af op 8,04 procent, het hoogste cijfer in bijna veertig jaar. En toen moesten de Russen Oekraïne nog binnenvallen. Intussen is energie nog duurder geworden, gaan de beurzen in het rood, zakt ook de euro weg en stokt de economische groei.





In economische middens waart een doembeeld rond: stagflatie. Dat is de combinatie van hoge inflatie met een stagnerende economische groei. Ruben Mooijman vertelt waarom dat zo’n slechte cocktail is.

