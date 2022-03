Rijverbod voor Remco Evenepoel na zware snelheidsovertreding

Remco Evenepoel moet opnieuw slagen voor een theoretisch rijexamen na een zware snelheidsovertreding eind 2020 in zijn thuisgemeente Schepdaal. ‘Een jeugdzonde’, noemde de advocaat van de wielrenner het. Evenepoel kreeg nog een boete van 400 euro en een rijverbod van 21 dagen.

Remco Evenepoel is in november 2020 geflitst op de Ninoofsesteenweg in zijn thuisgemeente Schepdaal aan 125 kilometer per uur, hoewel de snelheid op die baan beperkt is tot 70 kilometer per uur. ‘De autosnelweg loopt bij mij weten nog altijd niet door Schepdaal’, zo stelde politierechter Dina Van Laethem. Zelf zakte Evenepoel niet af naar de zittingszaal – hij neemt momenteel in Italië deel aan de rittenkoers Tirreno-Adriatico – de renner liet zich vertegenwoordigen door een advocaat.

‘We betwisten de feiten niet’, zei zijn raadsman. ‘In die periode zat mijn cliënt in volle revalidatie om weer op niveau te komen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije op 15 augustus vandat jaar. Zo’n revalidatie betekent niet dat de sponsorverplichtingen wegvallen. Er wordt nog altijd verwacht dat hij acte de présence geeft, en dat was die dag ook het geval.’

‘Iedereen wou met hem op de foto of wou een handtekening, je weet hoe dat gaat. Maar die dag had hij ook een afspraak bij de bekende kinesist Lieven Maesschalck. Die heeft een strak tijdschema, bij hem kom je best niet te laat. Mijn cliënt was wat laat vertrokken en heeft de verkeerde beslissing genomen om het gaspedaal iets dieper in te duwen’, aldus de verdediging.

‘In de koers is snel rijden belangrijk, maar in het verkeer brengt dat niet op. Mijn cliënt beseft dat hij veel te snel reed en dat dit ontoelaatbaar is. Hij zal zich in de toekomst niet meer laten verleiden om nog te snel te rijden met een voertuig. Met een fiets wel, natuurlijk.’

De advocaat noemde Evenepoels zware voet een ‘jeugdzonde’. ‘Hij was toen nog maar 20 jaar. Bovendien leeft hij voorbeeldig, dat kan ook niet anders als je op dat niveau koerst. Hij rookt niet, drinkt niet, gaat niet uit. Dag in dag uit doet hij veel opofferingen. Dat spreekt de inbreuk niet goed en hij beseft dat hij tot de orde zal worden geroepen.’

Geen opschorting

De rechter legde Evenepoel een boete van 400 euro en een rijverbod van 21 dagen op. Omdat Evenepoel op het moment van de inbreuk minder dan twee jaar in het bezit was van zijn definitief rijbewijs – volgens zijn advocaat scheelde het slechts tien dagen – moet hij opnieuw slagen voor een theoretisch examen. Net daarom vroeg de advocaat tevergeefs om een opschorting van straf.

‘Een examen op zich is geen probleem. Maar hij moet er dan tijd in steken en is zelden thuis door stages en koersen.’ Maar de politierechter wou daar niet van weten. ‘Ik kan geen uitzondering toestaan, want eigenlijk heeft hij een voorbeeldfunctie. Andere jonge gasten gaan dan misschien denken: als hij ongestraft te snel mag rijden op de steenweg, dan ik ook. Daarbij, een rijverbod kan hem nog goed uitkomen. Dan zal hij meer de fiets moeten nemen en wordt hij nog beter.’