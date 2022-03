Japanse ‘Steen des doods’ gebarsten

Onrust in Japan: de vulkanische ‘Steen des doods’, bekend uit de Japanse mythologie, is gebarsten.

De vulkanische steen Sessho-seki bevindt zich in Tochigi, nabij hoofdstad Tokio. Volgens de Japanse mythologie zou hij de geest bevatten van een kwaadaardige vos met negen staarten. Die zou zo’n duizend jaar geleden de gedaante hebben aangenomen van de mooie vrouw Tamamo-no-Mae, om zo een complot te smeden tegen de toenmalige keizer Toba. Wie sindsdien de steen aanraakte, zou sterven.

Nu de steen gebarsten is, vragen veel Japanners zich op sociale media af waar de kwade geest naartoe is. Over de reden achter de breuk doen allerhande complottheorieën de ronde.

Lokale media geven gelukkig ook een wetenschappelijkere verklaring: enkele jaren geleden zijn er barsten in de vulkanische steen gekomen. Vermoedelijk kon er zo regenwater binnensijpelen, wat de volledige breuk zou verklaren.

Sessho-seki is een belangrijke toeristische trekpleister die het gemeentebestuur liever niet ziet verdwijnen. Er zouden plannen zijn om de ‘Steen des doods’ weer in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen, en de geest van de magische bewoner er zo opnieuw in op te sluiten.