oorlog in oekraïne op weg naar het westen

Chmelnytsky is een van de plekken waar de vluchtelingen uit Kiev en uit het oosten van het land passeren op weg naar het westen. Hier moeten gezinnen de moeilijke beslissing nemen of ze samenblijven of dat de man achterblijft en de moeder en kinderen verder naar het buitenland trekken.