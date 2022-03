Presidentsvrouw Olena Zelenska veroordeelt ‘Russische massamoord op Oekraïense burgers’ in open brief

‘Oekraïne wil vrede, maar zal zich verdedigen en zich nooit overgeven.’ Dat heeft de vrouw van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, in een brief geschreven die dinsdagavond is gepubliceerd. Ze riep ook op om het luchtruim boven Oekraïne te sluiten.

‘De oorlog in Oekraïne is niet zomaar ergens een oorlog. Dit is een oorlog in Europa en aan de grenzen met de EU’, schrijft Olena Zelenska in haar brief. Ze legt uit dat een overweldigend aantal media haar heeft gecontacteerd, en dat ze daarom een brief heeft geschreven.

‘Wat er iets meer dan een week geleden gebeurd is, is onmogelijk te geloven. Ons land was vreedzaam, onze steden en dorpen waren vol leven. Tot we op 24 februari wakker werden met de aankondiging van een Russische invasie. Tanks staken de Oekraïense grens over, vliegtuigen kwamen ons luchtruim binnen, raketlanceerders omringden onze steden.’

‘Ondanks garanties van door het Kremlin gesteunde propagandakanalen, die het een “speciale operatie” noemen, is het de massamoord van Oekraïense burgers’, aldus Zelenska, waarop ze enkele kinderen noemt die gedood zijn door het oorlogsgeweld. ‘Wanneer Rusland beweert dat het geen oorlog voert tegen burgers, noem ik eerst de namen van deze vermoorde kinderen.’

Ze schrijft over ‘de gruwelijke realiteit’, dat achtergebleven vrouwen en kinderen nu in schuilkelders moeten leven, waar kinderen worden geboren, en dat vaak de nodige medische zorg niet kan worden toegediend aan wie dat nodig heeft. ‘Oorlog tegen onschuldige mensen is een dubbele misdaad.’

‘Onze wegen lopen vol met vluchtelingen. Kijk in de ogen van deze vermoeide vrouwen en kinderen en je ziet de pijn en het hartzeer, omdat ze geliefden moesten achterlaten, en het leven dat ze gewoon waren. De mannen die hen naar de grens brengen, huilen, omdat hun familie verscheurd wordt, maar keren dapper terug om te vechten voor onze vrijheid. Want, ondanks al deze verschrikkingen, geven de Oekraïners niet op.’

Nog volgens de presidentsvrouw – die al eerder heeft gezegd dat ook zij desnoods tot het einde in ‘haar’ Oekraïne wil blijven – heeft de Russische president Vladimir Poetin ‘ons land, onze mensen en ons patriottisme’ onderschat. Ze dankt iedereen die de nodige hulp verleende, maar roept ‘degenen met macht’ op om het luchtruim te sluiten. ‘Dan voeren we de oorlog op de grond wel zelf.’

Verder roept Zelenska de media ook op om te blijven berichten over wat er gebeurt, ‘om de waarheid te blijven tonen’. ‘In de informatieoorlog die Rusland voert, is elk bewijs cruciaal.’ Als Poetin niet wordt tegengehouden, schrijft ze tot slot, zal er geen veilige plek meer zijn. ‘Ik weet dat het klinkt als een vreselijke droom. Maar dit is onze nieuwe realiteit. We leven erin. En we weten niet hoe lang het zal duren. Maar we zullen zeker winnen’, besluit Zelenska.