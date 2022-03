Na één jaar ‘Operatie Sky’: drugs ter waarde van 4,5 miljard euro in beslag genomen, 888 verdachten opgepakt

Een jaar na de kraak van het versleutelde Sky ECC-netwerk zijn 276 nieuwe onderzoeken geopend. Er zijn 4.000 verdachten geïdentificeerd, 888 van hen zijn opgepakt. Dat meldt het federaal parket op een persconferentie.

118 dossiers die al liepen, zijn verrijkt met de informatie die uit de ontcijferde berichten gepuurd kon worden. De speurders hebben ook meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro, en geld en goederen voor een waarde van bijna 60 miljoen euro.

Sky ECC was een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. De kosten voor de toestellen begonnen bij 729 euro en een abonnement kostte 2.200 euro per jaar of 600 euro voor drie maanden. Sky ECC adverteerde zichzelf als een dienst voor mensen die maximale privacy vereisen. In de praktijk zou de dienst vooral populair geweest zijn in de georganiseerde misdaad.