Voor de kust van Antarctica, in de Weddellzee, hebben onderzoekers de Endurance gelokaliseerd. Het schip van de Brits-Ierse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton zonk er in 1915, het is de eerste keer dat het gefilmd kon worden. Volgens expeditieleider John Sears is het schip prima bewaard gebleven. Kijk mee in bovenstaande video.