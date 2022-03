Zaak tegen prins Andrew officieel afgesloten na financiële schikking

Na een financiële schikking buiten het Amerikaanse gerecht om, is de rechtszaak tegen de Britse prins Andrew nu ook officieel afgesloten. De Amerikaanse Virginia Giuffre had hem beschuldigd van seksueel misbruik toen ze nog minderjarig was en bij Jeffrey Epstein inwoonde.

De federale rechter in New York heeft dinsdag de nodige gerechtelijke documenten ondertekend om de zaak tegen de Britse prins Andrew af te sluiten. In februari heeft de prins een schikking getroffen met de Amerikaanse Virginia Giuffre. Die moet een einde maken aan de juridische strijd van Giuffre.

Even leek het erop dat Andrew zich voor de rechter zou moeten verantwoorden, nadat hij beschuldigd werd van zedenfeiten met een minderjarige. Als 17-jarige was Giuffre door Ghislaine Maxwell naar de kring rond Jeffrey Epstein gelokt als masseuse.

Giuffre, die inmiddels 38 jaar oud is, zou naar verluidt 12 miljoen pond ontvangen hebben die ze zal besteden aan haar stichting om misbruikslachtoffers te steunen. De hertog van York heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend, maar door de affaire heeft hij wel grote reputatieschade opgelopen. ‘Hij is nu bereid veel geld te betalen voor iets dat hij altijd ontkend heeft’, twitterde voormalig openbaar aanklager Nazir Afzal. Koningin Elizabeth besloot vorige maand om haar zoon zijn titels af te nemen.

Wiens geld?

De vraag blijft ook hoe lang de reputatieschade zal blijven hangen boven het Britse koningshuis. Prins Andrew heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven, maar gaf al te kennen dat hij aanwezig wil zijn op de herdenkingsplechtigheid voor zijn vader, prins Philip, die een jaar geleden overleden is. In het Verenigd Koninkrijk worden ook vragen gesteld over de herkomst van het geld waarmee de schikking betaald werd.