Actrice Nora Dari was eerder te zien in enkele jongerenreeksen zoals WTFock, nu is ze ook bij het grote publiek gekend door het spelprogramma De verraders. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een bomberjack van G-Star. Voor mij is een bomberjack een klassieker. Ik kan het dragen in de winter of zomer, op een broek of jurk. Het kan allemaal.’

Welk ...