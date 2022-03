Aantal ziekenhuisopnames stijgt weer: ‘Geen reden tot bezorgdheid’

Het reproductiegetal is weer groter dan 1. Dat betekent dat de pandemie aan kracht wint. Volgens viroloog Steven Van Gucht zal het allemaal wel meevallen.

Tussen 2 en 8 maart zijn dagelijks 143 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarmee stijgt het aantal ziekenhuisopnames opnieuw licht, met 3 procent. Dat blijkt woensdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Er liggen momenteel 2.007 mensen (-8 %) met corona in het ziekenhuis, van wie er 197 intensieve zorgen nodig hebben (-12 %).

Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,02, wat betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint. Dat het reproductiegetal van de coronapandemie opnieuw op 1 is uitgekomen, is volgens viroloog Steven Van Gucht een logisch gevolg van de versoepelingen van vorige maand. Maar hij verwacht geen grote problemen door de stijging. ‘Ook de voorbeelden van andere landen stellen me gerust, dit zal waarschijnlijk wel meevallen.’

Tussen 27 februari en 5 maart werden dagelijks gemiddeld 6.181 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 5 procent minder dan in de zeven dagen die voorafgingen. Onder Vlaamse twintigers stijgen de cijfers wel. Volgens Van Gucht is dat waarschijnlijk het begin van een trend.

Dagelijks werden gemiddeld 32.400 testen afgenomen, waarvan 21,1 procent op een coronabesmetting wees.

Elke dag overlijden gemiddeld nog 17 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een daling met 29 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.313 mensen bezweken aan het virus.