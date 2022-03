Zonnig en zeer zacht weer

Het belooft een zonnige en zeer zachte woensdag te worden met maxima tussen 10 en 15 of 16 graden. Dat meldt het KMI. Over het westen verschijnen er in de namiddag enkele wolken.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het droog en is het vrijwel overal helder met over het uiterste westen soms hoge sluierwolken. De minima schommelen van -3 graden in de Hoge Venen tot +4 graden aan de kust.

Ook donderdag blijft het droog en zonnig met in de loop van de namiddag wat meer bewolking vanaf de Franse grens. We halen maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 15 of lokaal 16 graden in Vlaanderen.

Vrijdag komen er stilaan meer hoge en middelhoge wolken. Het KMI verwacht pas ‘s avonds en ‘s nachts wat lichte regen vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 10 tot 15 graden. Er staat een matige en op de Ardense hoogten soms een vrij krachtige zuidoostenwind.

In het weekend is er vrij veel bewolking met eventueel wat lichte neerslag bij tussenpozen. Het blijft nog altijd zacht voor de tijd van het jaar.