Voormalige Spaanse koning Juan Carlos beslist om in Abu Dhabi te blijven

De voormalige koning van Spanje Juan Carlos I heeft beslist om voorlopig in de Verenigde Arabische Emiraten te blijven, waar hij sinds 2020 in ballingschap leeft. Dat heeft het Spaanse koningshuis bekendgemaakt.

‘Ik verkies voorlopig, om redenen die tot mijn privésfeer behoren en die alleen mij aangaan, permanent in Abu Dhabi te blijven wonen,’ schreef de 84-jarige voormalige koning aan zijn zoon, de huidige koning Felipe VI, in een brief die door de koninklijke familie openbaar werd gemaakt. ‘Zodra de beslissingen van het [Spaanse, red.] openbaar ministerie bekend zijn, waarmee de onderzoeken tegen mij zijn afgesloten, lijkt het gepast om mijn terugkeer naar Spanje te overwegen, maar niet onmiddellijk.’

Hij zegt ‘rust te hebben gevonden’ in Abu Dhabi, maar beloofde nog regelmatig terug te zullen keren naar Spanje.

Drie onderzoeken

Er liepen drie onderzoeken naar hem, maar het Spaanse gerecht heeft vorige week aangekondigd dat het de onderzoeken naar Juan Carlos I zal klasseren. Volgens het parket kan de voormalige koning niet vervolgd worden wegens ‘gebrek aan bewijs, verjaring van de strafbare feiten en de onschendbaarheid’ waarvan het staatshoofd tot zijn troonsafstand in 2014 heeft genoten.

Het belangrijkste onderzoek ging over commissies die Carlos zou hebben gekregen bij het afsluiten van een contract door Spaanse bedrijven voor de aanleg van een hogesnelheidstrein tussen Medina en Mekka in Saudi-Arabië.