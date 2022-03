Achtste finale Champions League | Bayern München domineert, Liverpool met de hakken over de sloot

In de achtste finales van de Champions League vernederde Bayeren München de tegenstander RB Salzburg met een rammeling van 7 tegen 1. Liverpool wist ondanks zijn thuisnederlaag toch door te stoten naar de kwartfinales.

Bayern München vernedert Salzburg

Na een ware vernedering tegen Red Bull Salzburg mag Bayern München zich opmaken voor de kwartfinale van de Champions League. Al voor de tiende keer in elf seizoenen. Met dank aan Robert Lewandowski die met een hattrick na 23 (!) minuten het pad effende en er voor de zoveelste keer een onemanshow van maakte bij de Rekordmeister. Al deed de onverslijtbare Thomas Müller na rust ook zijn duit in het zakje: 7-1!

Eigenlijk moeten we RB Salzburg dankbaar zijn. Veel ploegen zouden zich na een 1-1 in de heenwedstrijd ingraven in de Allianz Arena. Niet de Red Bull-boys uit Salzburg. Met hoge druk en veel lef gingen de Oostenrijkers er vol voor. De openingsfase wervelde. Een verschroeiend tempo, knappe combinaties en een overvloed aan kansen.

Het vollgassfussball van Salzburg is attractief, maar ook een tikje agressief. Geen ploeg die in deze CL-campagne al meer overtredingen (116) maakte. Tegen Bayern kwamen die de bezoekers duur te staan. In minuut tien ging Wöber in de zestien te fel in op Lewandowski. Strafschop. Een koud kunstje voor de Pool. Een koude douche voor de Oostenrijkers: 1-0.

Dik vijf minuten later stootte Wöber zich aan dezelfde steen. Op de rand van de zestien haalde hij Lewandowski opnieuw onderuit. De VAR oordeelde dat de overtreding erbinnen werd gemaakt. Lewandoski knalde zijn tweede penalty van de avond binnen.

De bezoekers bleven zoeken naar de aansluitingstreffer – attractief rijmt ook op naïef. Bayern toonde geen genade. Op de counter vond Müller Lewandoski. In twee tijden trapte de Pool zijn derde van de avond binnen. Drie goals in 23 minuten: goed voor de snelste hattrick in de geschiedenis van de Champions League. Marco Simone en zijn hattrick in 24 minuten werden van de tabellen geveegd. Rappe Robert mocht zich met zijn 12de goal in deze campagne ook meteen Champions League-topschutter noemen.

Eén doelpunt van Gnabry voor rust en twee treffers van de onverslijtbare Thomas Müller na rust bleken uiteindelijk voetnoten in de grote Robert Lewandowski-show. Net als de eerredder van Kjaergard aan de overkant. Leroy Sané kreeg in het slot nog de eer om de indrukwekkend 7-1-eindcijfers vast te leggen na een leuk hakje van… Lewandowski.

Lees ook 8/03/2022 Bayern gaat voor record in Champions League

Liverpool ondanks thuisnederlaag voorbij Inter naar kwartfinales Champions League

Liverpool - Inter Foto: ISOPIX

Liverpool heeft zich bij de laatste acht van de Champions League geschaard. De Reds verloren thuis met het kleinste verschil van Inter, maar hadden de heenwedstrijd in Milaan met 2-0 gewonnen.

Geen Edin Dzeko in de basis bij de bezoekers, wel Alexis Sanchez. Kwestie van wat meer beweeglijkheid in de Italiaanse aanval te krijgen, moet trainer Simone Inzaghi gedacht hebben in de kleedkamers van Anfield, waar Liverpool dit seizoen nog niet verloor.

En die aanpak werkte. Inter zette de thuisploeg onder druk op zoek naar een doelpunt. De fans werden er zowaar wat stilletjes van. Na een klein halfuur werd het pas echt stil, toen de match even onderbroken werd voor een medisch noodgeval op de Liverpool-tribunes.

Na de herstart kopte Joel Matip op de lat voor de Reds, die doordrukten en een doelrijpe kans van Virgil van Dijk geblokt zagen worden door stuntman Milan Skriniar. Doelman Alisson moest vlak voor de rust wel alert ingrijpen op een gevaarlijke cross van Hakan Çalhanoğlu.

Meteen na de koffie moest Mo Salah scoren, maar de Egyptenaar trof de paal na een knappe pass van Thiago. Inter profiteerde toen Lautaro Martinez een zwabberbal tegen de netten trapte: 0-1. Twee minuten later pakte Alexis Sanchz echter een tweede gele kaart. Er werd vervolgens duchtig gewisseld, maar Inter bleef doorgaan. Al waren de beste kansen nog voor Liverpool: Salah raakte nog een tweede keer de paal en miste Luis Diaz nog een niet te missen kans.