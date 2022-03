Op 20 augustus 1920 sprong de Amerikaan Frank Foss op de Olympische Spelen in Antwerpen over 4,09 meter. Hij deed dat met een houten paal en verbrak zo het wereld­record polsstokspringen. Eergisteren verbrak Armand ‘Mondo’ Duplantis, met een flexibele stok van glasvezel, zijn eigen wereldrecord met een sprong over 6,19 meter.