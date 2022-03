Biden kondigt olie- en gasboycot tegen Rusland aan

De Verenigde Staten gaan niet langer olie, gas en energie importeren vanuit Rusland. Dat heeft president Joe Biden aangekondigd.

‘We willen de oorlog van Poetin niet financieren’, zei Biden wanneer hij de nieuwste sancties tegen Rusland aankondigde. ‘Olie en gas boycotten is een zware klap voor Poetins oorlogsmachine’, zei hij. Het sanctiepakket kan in eigen land op veel bijval rekenen. Zowel zijn eigen Democratische partij en de Republikeinen staan achter de nieuwe sancties.

‘Onze vrijheid verdedigen zal ons ook iets kosten’, gaf Biden toe. ‘Maar voor deze beslissing stegen de prijzen al door Poetins oorlog’, gaat hij verder. Om buitensporige prijsstijgingen tegen te gaan, gaat het land zijn strategische reserves aanspreken. Volgens Biden is de keuze om Rusland economisch links te laten liggen de goede. ‘Veel Amerikaanse bedrijven deden dat al, zoals Ford, Nike en Apple.’ Naast een boycot beloofde de president om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

‘Voor Europese partners moeilijker’

Volgens de Europese nieuwswebsite Politico gaat het Verenigd Koninkrijk binnenkort gelijkaardige sancties aankondigen. EU-landen zouden de sancties niet volgen. ‘Wij kunnen die stap zetten, maar voor onze Europese partners is dat veel moeilijker’, legde Biden uit.

Voor de Verenigde Staten is 3 procent van alle ruwe import Russische olie, bericht Bloomberg. Met andere energievormen daarbij loopt dat op tot 8 procent. Dat is veel minder dan in heel wat Europese landen.

‘Het zijn zware sancties met zware effecten’, zei Biden. Dat de Russische munt al met 50 procent in waarde is gezakt, bewijst volgens hem dat de sancties werken.