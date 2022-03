Energieproducenten stootten vorig jaar recordhoeveelheid CO2 uit

Nooit eerder leverde de energieproductie zoveel CO2-uitstoot op als in 2021. Er is sprake van een stijging van 6 procent tegenover een jaar eerder. Dat meldt het Internationale Energieagentschap (IEA).

De uitstoot van CO2 steeg in 2021 met 6 procent tot 36,3 miljard ton, ‘het hoogste niveau ooit’, aldus het IEA. In 2020, toen de coronapandemie hard toesloeg, was de CO2-uitstoot van de sector nochtans in ongeziene mate gedaald (-5,2 procent). Maar het economische herstel in 2021 en een toegenomen gebruik van kolen maakten die daling meer dan ongedaan.

Kolen waren goed voor 40 procent van de uitstoottoename. De CO2-uitstoot van kolen steeg tot een record van 15,3 miljard ton. Ook de CO2-uitstoot van aardgas kwam met 7,5 miljard ton boven het niveau van 2019 uit. De CO2-uitstoot van olie (10,7 miljard ton) ligt daarentegen nog onder het precrisisniveau, omdat bijvoorbeeld de transportsector en de luchtvaart nog niet volledig hersteld zijn van de coronacrisis.

‘De cijfers tonen aan dat het globale economisch herstel niet het duurzame herstel is geweest waarvoor het IEA aan het begin van de coronapandemie gepleit heeft’, stelt het agentschap.

De energiesector is de voornaamste uitstoter van broeikasgassen.