11-jarige Oekraïense jongen in zijn eentje naar Slovaakse grens gevlucht

Met enkel een plastic tasje, een paspoort en een telefoonnummer op zijn hand geschreven, is een elfjarige jongen vorige week de grens tussen Oekraïne en Slovakije overgestoken om de oorlog te ontvluchten. Zijn moeder vertelt in een video op sociale media waarom ze haar zoontje alleen liet reizen.

De Slovaakse grenspolitie deelde afgelopen weekend een foto van een elfjarige jongen, die in zijn eentje de tocht vanuit het Oekraïense Zaporozje had afgelegd, een afstand van meer dan 1.100 kilometer. ‘Tranen in onze ogen, onze held van gisteravond’, stond er bij de foto. Op de hand van de jongen was een telefoonnummer geschreven waarmee familieleden in het land konden worden gecontacteerd, die hem vervolgens kwamen ophalen. ‘Het hele verhaal is goed afgelopen’, aldus de post op Facebook.

Zijn moeder, Joelia Pisetskaja, een weduwe met nog meer kinderen, heeft intussen in een video op sociale media uitgelegd dat ze haar zoon alleen op een trein heeft gezet nadat de kerncentrale in Zaparozje werd aangevallen. Ze legt verder uit dat zijzelf is achtergebleven met haar eigen moeder, die niet kan reizen, en dat de jongen intussen veilig is opgevangen door familie in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. De vrouw bedankte alle mensen die haar zoon hebben opgevangen aan de grens. ‘Ik ben hen erg dankbaar omdat ze het leven van mijn zoon hebben gered.’

Van de ruim twee miljoen Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen sinds de Russische invasie bijna twee weken geleden hebben er al meer dan 140.000 de grens met Slovakije overgestoken. De meesten ontvluchten de oorlog in hun land via Polen, daar hebben intussen al 1,2 miljoen vluchtelingen de grens overgestoken.