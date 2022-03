Pedersen pakt dagzege in Parijs-Nice, Van Aert grijpt net naast geel

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de derde rit in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Na een nagenoeg volledig vlak traject van 190 kilometer eindigde de etappe op een hellende aankomst in Dun-le-Palestel. Pedersen zette van ver aan en reed Wout van Aert (Jumbo-Visma) uit het wiel. Bryan Coquard (Cofidis) werd tweede, van Aert moest genoegen nemen met plek drie.

De renners van Lotto Soudal hebben voor deze Parijs-Nice duidelijke teamorders gekregen: iedere dag moet er iemand van de ploeg mee zijn met de vroege ontsnapping. Eerst Matthew Holmes – die nu nog steeds de bergtrui draagt – dan Philippe Gilbert. Vandaag was het de beurt aan Thomas De Gendt. Hij kreeg Owain Doull (EF EasyPost) en Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) mee. Dat trio kreeg een vrijgeleide, achter hen controleerden de teams van de snelle mannen. Onderweg verzamelde De Gendt enkele bergpunten om de bolletjestrui van zijn ploegmaat Holmes te beschermen.

Op 43 kilometer van de streep passeerde het drietal een eerste keer langs de finish. Tien kilometer verder voelde de Deen Soren Kragh Andersen (Team DSM) de benen kriebelen. Hij demarreerde uit het peloton en probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep, maar het zou een schoolvoorbeeld van een chasse-patateworden: vijf kilometer later werd hij alweer gegrepen door de muil van het peloton waar Cofidis het tempo bepaalde.

Tweede poging Andersen

In de finale kregen de renners nog enkele heuveltjes te verwerken, en die waren er te veel aan voor enkele topsprinters. Op de Côte de Le Peyroux moesten onder anderen Fabio Jakobsen, de winnaar van gisteren, Dylan Groenewegen en Sam Bennett het peloton laten gaan. Tegelijkertijd werden de drie vroege vluchters bij de lurven gegrepen. Ondertussen pikte Primoz Roglic handig twee bonificatieseconden mee.

Pedersen verslaat Van Aert en leider Laporte valt van zijn fiets, maar blijft wel in het geel!



Koers kijk je op discovery+

Op acht kilometer van de streep gooide Andersen opnieuw de knuppel in het hoenderhok. Hopelijk wilde de Deen gewoon een stevige trainingssessie inlassen, want hij kreeg al snel opnieuw een retourkaartje toegeworpen van het peloton.

We kregen een sprint in Dun-le-Palestel. Wout van Aert werd net zoals maandag perfect afgezet door gele trui Christophe Laporte. Hij koos het wiel van Pedersen, maar de Deen zette machtig aan en reed de Belg uit het wiel. Er stond geen maat op de renner van Trek-Segafredo. Coquard glipte nog voorbij Van Aert naar plek twee. Van Aert stond voor de derde dag op rij op het podium, maar beet opnieuw in het zand.

In de achterhoede werd de sprint nog ontsierd door een valpartij waarbij Laporte een van de slachtoffers was. Ondanks die val mag de Fransman van Jumbo-Visma woensdag opnieuw de gele leiderstrui aantrekken.

Uitslag rit 3 (Vierzon - Dun-le-Palestel, 190,8 km)

1. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo 4:23:29

2. Bryan Coquard (FRA) Cofidis z.t.

3. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma

4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin - Fenix

5. Anthony Turgis (FRA) TotalEnergies

6. Biniam Girmay (ERI) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

7. Fred Wright (GBR) Bahrain Victorious

8. Danny van Poppel (NED) BORA - hansgrohe

9. Ethan Hayter (GBR) INEOS Grenadiers

10. Sebastián Molano (COL) UAE Team Emirates

Algemeen klassement na rit 3

1. Christophe Laporte Jumbo - Visma 11:34:44

2. Wout van Aert Jumbo - Visma +01”

3. Primož Roglic Jumbo - Visma +09”

4. Mads Pedersen Trek - Segafredo +29”

5. Bryan Coquard Cofidis +33”

6. Pierre Latour TotalEnergies +33”

7. Zdenek Štybar Quick-Step Alpha Vinyl Team +38”

8. Jasper Stuyven Trek - Segafredo +39”

9. Aleksandr Vlasov BORA - hansgrohe +39”

10. Florian Senechal Quick-Step Alpha Vinyl Team+39”