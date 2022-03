Oud-voorzitter Brits parlement schuldig bevond aan pesterijen

De voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, mag het parlementsgebouw niet meer binnen. Hij krijgt die straf omdat hij zich tijdens zijn voorzitterschap zou hebben misdragen. Een onderzoekscommissie oordeelde dat hij zich schuldig maakte aan pesterijen en intimidatie van personeelsleden

Bercow was van 2009 tot 2019 de voorzitter. Hij stond bekend als flamboyante spreker die de soms oeverloze brexit-debatten in toom hield. Hij kreeg ook buitenlandse bekendheid met zijn vermaningen tot orde in de zaal, ‘Order, Order!’

Bercow heeft alle beschuldigingen stellig tegengesproken. Hij beticht in een reactie de onderzoekscommissie ‘een langdurig, amateuristisch en onrechtvaardig proces’ tegen hem te hebben gevoerd op basis van ‘roddels’.

Toch heeft de commissie een reeks getuigenissen ernstig genoeg bevonden om hem de sanctie op te leggen. In totaal werden 21 klachten van drie verschillende personen bewezen geacht. Van een vierde aanklager oordeelde de commissie dat er te weinig bewijslast was, zo meldt website Politico.

Eén van de bewezen klachten is dat hij een mobiele telefoon zo hard op tafel gooide dat brokstukken tegen medewerkers ketsten. Hij sprak ook dikwijls denigrerend over medewerkers. Zo beschreef hij iemand als ‘fucking stupid’.