Wie wint de Boon? Marc Reynebeau en Guinevere Claeys over ‘Willem die Madoc maakte’

Wie wint de allereerste editie van de Boon, de gloednieuwe Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie enerzijds en voor kinder- en jeugdliteratuur anderzijds? In deze podcast stellen we u wekelijks op donderdag de vijf genomineerden voor in elke categorie. Deze vierde aflevering gaat over ‘Willem die Madoc maakte’ van Nico Dros en over ‘De tunnel’ van Anna Woltz.





Voor het jeugdboek ‘De tunnel’ verplaatsen we ons naar Londen, 1940. Elke nacht schuilt de 15-jarige Quinn er voor de bommen die Londen verwoesten. Quinn is van huis weggelopen met een tas vol juwelen en ze wil de wereld veranderen. In de tunnel ontmoet ze haar leeftijdsgenoten.

‘Van den Vos Reynaerde’ – dat verhaal kennen we. Maar over de schrijver ervan, weten we niets. Behalve dat hij zich voorstelt als ‘Willem die Madoc maakte’. Wie Willem dan wel is, weten we niet. Ook naar Madoc hebben we het raden. En dat inspireerde schrijver Nico Dros dan weer om zijn Madoc te schrijven. Het werd een bloedstollend en intellectueel uitdagende roman waarin de Middeleeuwen in alle kleur oprijzen.

