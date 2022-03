Acht vrouwen beschuldigen Franse presidentkandidaat Zemmour van aanranding

Acht vrouwen hebben de Franse extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour beschuldigd van feiten van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De beschuldigingen hebben betrekking op de periode tussen 1999 en 2019.

In een video op de nieuwssite van Mediapart getuigen enkelen onder hen hierover voor de camera. ‘Hij greep me vast bij mijn handen, duwde me tegen de muur van de lift en kuste me met geweld’, ‘Hij zei: ‘Je moet me op een andere manier bedanken’ waarop hij me kuste en zijn tong in mijn mond dwong’, ‘Het is twintig jaar geleden maar ik moet er voortdurend aan denken’, zo klinken enkele getuigenissen. ‘Voor mij is hij deze functie niet waardig’, zegt een van de slachtoffers, verwijzend naar het presidentschap.

Claire, een van de vrouwen, vertelt hoe ze op 18-jarige leeftijd stage deed bij de krant Le Figaro. Toen haar hulp werd ingeroepen voor een computerprobleem, voelde ze hoe Zemmour zijn hand over haar rug bewoog. Pascale Sauvage, een oud-collega van Zemmour, sprak hem hierop aan en waarschuwde hem de stagiaire niet lastig te vallen. Hierop antwoordde Zemmour: ‘Als we al niet meer mogen flirten met de stagiaires, die zijn er voor pijpbeurten en koffie’, zo getuigt Sauvage.

Maar ook Gaëlle Lenfant, voormalig hoofd van het departement vrouwenrechten bij de Parti Socialiste (PS), getuigde hoe Zemmour haar met geweld kuste tijdens een zomerschool georganiseerd door de PS in La Rochelle. In een Facebookpost schreef ze hoe ze ‘verbijsterd hem van haar afduwde en rennend vluchtte’.

Eerder, in december vorig jaar, weigerde de presidentskandidaat al te reageren op eerdere artikels met beschuldigingen van Mediapart. ‘Ik moet hier niet op antwoorden. Ik praat niet over mijn privéleven. Deze vrouwen beschuldigen me zonder bewijzen te leveren, het is woord tegen woord.’

Ook nu weigerde Zemmour om commentaar te geven. Er is geen klacht ingediend, verduidelijkt het Franse persagentschap AFP.