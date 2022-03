Boeren protesteren in colonne tegen stikstofbeleid

Op verschillende plaatsen in het land zijn landbouwers op straat gekomen om hun ongenoegen over het stikstofakkoord. Ze trokken in colonne naar onder andere de woning van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

In het centrum van Brasschaat kwamen naar schatting 250 tractoren opdagen, onder politiebegeleiding. Het is al de tweede keer dat boze boeren de woonplaats van Jambon opzoeken. ‘Jambon, Crevits, Demir: boerenmoordenaars’, zo luidde een van de slogans.

Deelnemers kwamen uit de Kempen en het Waasland, tot in Lokeren. De actie was opgevat als een rouwstoet voor een hele generatie jonge landbouwers. “Ik behoor tot de vijfde generatie en wil niet diegene zijn die het bedrijf stopzet. Het is gewoon niet fair”, zegt de jonge Phille Renders uit Rijkevorsel. “Een aantal bedrijven moet de deuren sluiten, dat is nu wel duidelijk. Maar voor veel andere bedrijven wordt het zeer moeilijk. De compensatie die we krijgen, is niet wat we willen. Wij willen verder werken en vernieuwen.

West-Vlaamse boeren zetten samen koers naar de woning van Crevits. De minister stond zelf ook een delegatie landbouwers te woord. ‘We hebben jullie nodig, en toch vragen we een bovenmenselijke inspanning’ zei de minister. Ze erkende dat het voor de sector ‘niet allemaal rozengeur en manenschijn’ is, en dat er nog ‘onvoldoende’ perspectief is.

In Limburg wordt de opkomst geschat op zo’n 200 deelnemers. Zij kwamen bijeen op de parking aan de Limburghal in Genk en in Bocholt. Even werd gevreesd dat de boeren naar de woonst van Vlaams minister Zuhal Demir zouden trekken om hun actie kracht bij te zetten. Maar dat plan ging niet door.