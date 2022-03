Kinderen blijven ‘uitzonderlijk goed’ gevaccineerd tegen ziektes, grote vooruitgang bij zwangere vrouwen

Vlaanderen blijft een uiterst goed gevaccineerde regio. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de UAntwerpen en de KU Leuven. ‘Het extra coronawerk had nauwelijks impact op de vaccinatiegraad’, reageert minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

De vaccinatiegraadstudie bekijkt hoe goed bepaalde doelgroepen gevaccineerd zijn tegen onder andere mazelen, difterie, griep of HPV. De vorige studie dateert van 2016. Voor dit onderzoek, uit 2020, werden peuters, adolescenten, pas bevallen moeders, gezondheidswerkers en personen die werken met kinderen, geanalyseerd. De coronavaccinaties hebben niets met de studie te maken, het merendeel van de gegevens werd voor de start van de coronavaccinatiecampagne verzameld, dus een impact is volgens de onderzoekers niet meetbaar.

1 Zijn kinderen in Vlaanderen goed gevaccineerd?

Dat is zeker het geval voor de aanbevolen gratis vaccins bij jonge kinderen, zoals tegen polio, kinkhoest en mazelen. De vaccinatiegraad bleef voor deze categorie stabiel met resultaten tussen 92,9 en 96,1 procent, quasi identiek aan de cijfers van 2016. Een significante stijging was er wel voor het aanbevolen, maar niet gratis, vaccin tegen het rotavirus. Dat cijfer steeg van 89,7 naar 92,4 procent.

Ook bij adolescenten, geboren in 2007, was er een hoge vaccinatiegraad. 92,6 procent was geprikt tegen difterie, tetanus, kinkhoest en polio, hetzelfde resultaat als in 2016. Voor de beide dosissen van het vaccin tegen mazelen, bof en rubella (rodehond) was er bovendien een lichte stijging. De drempel van 95 procent, aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wordt net niet gehaald. ‘Al is er nog onderregistratie’, legt promotor van de studie, Kirsten Maertens (UAntwerpen) uit.

Algemeen is volgens haar de vaccinatiebereidheid erg hoog. ‘Slechts 4,2 procent van de ouders van onvolledig gevaccineerde jonge kinderen gaf aan de vaccinatie bewust te weigeren. Ouders van adolescenten haalden vooral praktische redenen aan voor niet-vaccinatie, zoals uitstel wegens de pandemie.’

2 Zijn ook volwassen doelgroepen goed gevaccineerd?

Zwangere vrouwen wordt aangeraden zich te laten prikken tegen griep en kinkhoest. Bij pas bevallen moeders is er een ‘opvallende stijging van de vaccinatiegraad’, concluderen de wetenschappers, met voor kinkhoest 85 procent tegenover 69,3 procent in 2016. Voor de griep was dat 62,3 procent, tegenover 47,2 procent in 2016. ‘Ook partners van pas bevallen vrouwen laten zich gevoelig meer inenten tegen kinkhoest.’

Gezondheidswerkers laten zich fors meer inenten tegen de griep. Zowel in woonzorgcentra als in ziekenhuizen steeg de vaccinatiegraad met ongeveer 30 procent. In ziekenhuizen geeft 84,6 procent aan zich in te enten. In de woonzorgcentra gaat het om 78,3 procent. De stijging wordt toegeschreven aan goede vaccinatiecampagnes, maar opvallend genoeg ook aan de media-aandacht door de coronapandemie.

Die vrij hoge griepvaccinatiegraad blijft achterwege bij medewerkers in de kinderopvang. Die lag in 2020 op 39,6 procent bij personen die werken in een kinderdagverblijf. Bij onthaalouders lag dat nog lager, op 31,9 procent. Een kinkhoestvaccin werd wel door twee derde van hen opgenomen, gaven ze zelf aan. Dat aantal ligt nog hoger voor wie in ziekenhuizen met kinderen werkt. Daar gaf 78,1 procent aan dat vaccin te hebben ontvangen.

3 Voor het eerst zijn er ook resultaten van HPV-vaccinatie bij jongens. Wat leren die?

In het schooljaar 2019-2020 kregen ook jongens voor het eerst een prik tegen het humaan papillomavirus, dat via seksuele contacten overgedragen kan worden en kan leiden tot onder meer kanker aan de baarmoeder, aars of penis. ‘Bij meisjes ligt de vaccinatiegraad op 92,3 procent. Bij jongens ligt die zo’n 5 procentpunten lager, maar dat is vergelijkbaar met de vaccinatiegraad van bij de start van de campagne bij meisjes. De campagne bij jongens blijkt ook zonder meer een succes.’

4 Wat kan er nog beter?

Een aandachtspunt blijft dat heel wat vaccins bij kinderen te laat toegediend blijven worden. In het eerste levensjaar krijgt 55 procent strikt op tijd de nodige prikken, maar nadien treedt er vertraging op. Het Vlaams Actieplan Vaccinaties legt de grens op 80 procent.

In het bijzonder is er de vaststelling dat bijna 15 procent van de jonge kinderen nog steeds maar een eerste dosis van het vaccin tegen mazelen, bof en rubella krijgt na de aanbevolen leeftijd van 12 maanden. ‘Dat houdt een risico in, in het licht van de recente mazelenuitbraken in België’, klinkt een waarschuwing.

De onderzoekers stellen ook vast dat 2 op de 10 kinderen geen vaccinatiedocumenten thuis hebben, een stijging van zo’n 8 procent tegenover 2016. Dat staat uiteraard een goede opvolging in de weg.

Bij gezondheidswerkers is er gezien de lage vaccinatiegraad tegen griep nog veel winst te behalen. ‘Artsen hebben de meest positieve houding, bij zorgkundigen leven heel wat mythes. Ook onder meer verpleegkundig personeel is moeilijker te bereiken. Hier zijn bijkomende informatiecampagnes voor specifieke groepen en een persoonlijke aanpak belangrijk’, zegt Maertens nog.

In het algemeen waarschuwen de onderzoekers dat herhaalde informatiecampagnes over vaccins noodzakelijk zijn. ‘Ook de rol van sociale media in het verspreiden van (mis)informatie over vaccinatie moet beter begrepen worden om er op gepaste wijze te kunnen reageren en op inspelen’, besluiten ze.