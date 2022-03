Gaan uiteindelijk de superrijke Russen deze oorlog doen stoppen?

De rijke Russische oligarchen verliezen hun luxejachts, hun Ferrari’s waarmee ze pronken in de mondaine Europese badsteden, ze verliezen fortuinen. Want via hen willen we Poetin raken. Als wij de Russische president niet op andere gedachten kunnen brengen, dan wel de mensen rond hem. Dat is alvast het plan. Maar het plan is niet waterdicht, integendeel.