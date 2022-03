Aantal vacatures ligt ruim helft hoger dan vorig jaar

Het einde van de coronapandemie zorgt voor een forse opstoot van het aantal vacatures. De VDAB kreeg in februari melding van 36.179 vacatures, bijna 60 procent meer dan in februari vorig jaar.

Het is al de achtste maand op rij dat de De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst historisch hoge vacaturecijfers opmerkt, meldt bevoegd minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De afgelopen twaalf maanden ontving de VDAB net geen 387.000 vacatures, een stijging met 64 procent in vergelijking met de twaalf maanden daarvoor. ‘Ongezien’, zegt Crevits.

Niet toevallig is de opleving vooral merkbaar in sectoren die door de pandemie hard getroffen waren. Nu die weer de deuren volledig kunnen heropenen, zoeken ze veel nieuw personeel. Het aantal openstaande jobs is dan ook sterkst toegenomen in de horeca, toerisme, cultuur, sport en ontspanning. Voor horeca en toerisme steeg het aantal vacatures in februari bijvoorbeeld met 175 procent op jaarbasis, in cultuur en sport was dat net geen 132 procent. Ook de metaalsector klokte af op een toename met 118 procent.

Slechts twee sectoren tekenden de afgelopen twaalf maanden een daling van het aantal vacatures op: de overige industrie (-1,5 procent) en de diensten aan personen (-13,4 procent).

Geen diploma nodig

Voor een groot deel van de openstaande vacatures is geen diploma of ervaring nodig, zegt Crevits. Het gaat om 160.000 jobs, waar ‘mensen snel aan de slag kunnen en tegelijk heel wat werkervaring kunnen opdoen’.

Ook het aantal studentenjobs blijft overigens stijgen. In februari werden er 4.439 aangemeld, 1.185 meer dan in januari. Het afgelopen jaar werden er 50.627 studentenjobs geregistreerd, meer dan dubbel zoveel als in de twaalf maanden daarvoor.

In de uitzendarbeid werden vorige maand 116.032 jobs aangemeld, een toename met ruim 48 procent op jaarbasis. Over de laatste twaalf maanden heen gaat het om meer dan 1,2 miljoen jobs.

Heel Vlaanderen

Het aantal openstaande vacatures stijgt in alle provincies, al steekt Antwerpen er met kop en schouders boven uit met een stijging van ruim 74 procent in vergelijking met februari vorig jaar, bijna 10 procentpunt boven het Vlaamse gemiddelde. In de regio rond de provinciehoofdstad steeg het aantal vacatures zelfs met bijna 85 procent, een pak meer dan in de regio’s rond Turnhout en Mechelen, waar sprake is van toenames van respectievelijk 73,7 en 52,6 procent.

In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is er sprake van een stijging van ongeveer 60 procent op jaarbasis, in West-Vlaanderen en Limburg kwamen er respectievelijk 58 en 52 procent vacatures bij.