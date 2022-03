PS wil sociaal energietarief nog verder uitbreiden

De PS vraagt de federale regering om snel een ‘ambitieus’ plan goed te keuren om de impact van de stijgende energieprijzen op de gezinnen te verzachten. De Franstalige socialisten pleiten onder meer voor de verdere uitbreiding van het sociaal tarief en een accijnsverlaging op diesel en benzine die verdergaat dan de omgekeerde cliquet.

Volgens de PS is er snel een plan nodig om de koopkracht van de gezinnen te ondersteunen. Die lijdt immers onder de sterk stijgende prijzen van brandstof, gas en elektriciteit als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. ‘Miljoenen huishoudens dreigen in energiearmoede te geraken’, waarschuwt Kamerfractieleider Ahmed Laouej.

De regering besliste eerder al om het sociaal tarief voor energie uit te breiden en verlengde die maatregel ook al, maar dat gaat voor de Franstalige socialisten niet ver genoeg. Het sociaal tarief moet voor de PS nog verder worden uitgebreid, zodat ook de middenklasse eronder valt.

Nu hebben ongeveer 1 miljoen huishoudens recht op het sociaal tarief. Het mechanisme moet bovendien permanent worden gemaakt, vindt Laaouej. ‘We moeten zo snel mogelijk een krachtig gebaar maken’, zegt hij.

Brandstof

Wat de prijzen aan de pomp betreft willen de socialisten verdergaan dan de omgekeerde cliquet, die door CD&V en de liberale regeringspartijen Open VLD en MR wordt bepleit. Dat mechanisme verlaagt de accijnzen pas wanneer de brandstofprijzen een bepaald niveau hebben bereikt, maar die accijnzen moeten structureel en forser naar beneden, vindt de PS.

‘Uiteraard moeten we alternatieve vormen van vervoer zo veel mogelijk aanmoedigen, maar wanneer de prijs van een volle tank meer dan 100 euro bedraagt, is dat onhoudbaar voor wie geen ander vervoersmiddel ter beschikking heeft’, vindt Laaouej.