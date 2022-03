De oorlog in Oekraïne blijft aanhouden. 1,5 miljoen mensen zijn op de vlucht, zij die blijven, riskeren om het leven te komen door Russische bombardementen. In dit artikel zetten we enkele pakkende en actuele beelden op een rij.

1. Studenten kunnen ontsnappen dankzij vluchtroute in Soemi

Bij de belegerde steden Kiev, Soemi, Tsjernihiv, Charkov en Marioepol zijn dinsdagochtend humanitaire corridors opgezet. Langs die routes kunnen burgers de gevaarlijkste regio’s ontvluchten. Vanuit Soemi vertrokken de eerste bussen met onder anderen buitenlandse studenten. De stad werd afgelopen nacht nog zwaar onder vuur genomen. Negen mensen, onder wie twee kinderen, kwamen om. Bekijk de video hierboven.

2. Zelenski 'verstopt zich niet'

De Oekraïense president Zelenski verscheen voor het eerst sinds de Russische invasie op 24 februari begon nog eens in zijn presidentieel kantoor in Kiev. Hij nam er een opmerkelijke ‘vlog’ op:

3. Ierse trucker ramt poort van Russische ambassade

Een trucker is maandag in Ierland gearresteerd nadat hij met zijn vrachtwagen de poorten van de Russische ambassade in Dublin ramde. Rusland spreekt van een ‘onzinnige en barbaarse actie’. Niemand raakte gewond en een onderzoek is geopend.