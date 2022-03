Crisis op markt voor nikkel

De London Metal Exchange (LME) heeft de handel in nikkel stilgelegd na een plotse prijsexplosie.

De beslissing volgt op een ongeziene prijsstijging van dit metaal. Gisteravond verveelvoudigde de prijs in korte tijd tot meer dan 100.000 dollar per ton. Het ging om de meest spectaculaire prijsbeweging in de 145-jarige geschiedenis van de LME. De prijssprong was het gevolg van een fenomeen dat bekendstaat als een short squeeze. Die wordt veroorzaakt door speculanten die gegokt hebben op een prijsdaling, en plotseling massaal op de koopknop drukken om te voorkomen dat ze grote verliezen lijden als de verhoopte prijsdaling er niet komt. Een grote Chinese speculant zou de extreme koersbeweging in gang hebben gezet. Het stilleggen van de handel is er gekomen om de markt te kalmeren.

Kritische grondstof

De aanleiding voor de prijsexplosie is de situatie in Rusland. De prijzen van metalen waarvan dit land een belangrijke producent is, gaan al enkele weken omhoog. Nikkel kostte de afgelopen jaren nooit meer dan 20.000 dollar per ton, maar is in enkele maanden tijd dus vervijfvoudigd in prijs. Rusland staat in voor 10 procent van de wereldwijde nikkelproductie. Voor de zuiverste nikkelsoorten heeft het land een marktaandeel van 17 procent. Nikkel is een essentieel materiaal voor de batterijen van elektrische auto’s. Het metaal wordt ook gebruikt voor de productie van roestvrij staal.

Voor de oorlog in Oekraïne was de markt al gespannen door de snelle opkomst van elektrische auto’s. De vraag naar nikkel zou het aanbod met honderdduizend ton kunnen overschrijden, voorspelde Goldman Sachs. Het risico dat het aanbod nog verder zou kunnen krimpen, heeft de prijs doen exploderen.

Markten vrezen voor tekorten van dit soort kritische grondstoffen sinds het Westen zware sancties heeft opgelegd aan Moskou. Leveringen zouden moeilijk kunnen worden doordat het betaalverkeer grotendeels is lamgelegd en doordat steeds meer bedrijven weigeren Russische goederen te ontvangen of te verwerken.

Mogelijk blijft de handel in nikkel nog dagenlang stilliggen. Het Russische bedrijf Nornickel is de op een na grootste producent ter wereld. De markt wordt aangevoerd door de Chinese Tsingshan Group. De nummer drie is Vale, een Braziliaans bedrijf.