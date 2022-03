‘Opnieuw Russische topgeneraal gedood door Oekraïens leger’

De Russische generaal-majoor Vitali Gerasimov is maandag gedood bij gevechten in het oosten van Oekraïne. Dat beweert de inlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Defensie. Gerasimov zou al de tweede generaal zijn die Rusland heeft verloren in de oorlog.

Generaal-majoor Vitali Gerasimov zou zijn gedood bij gevechten rond Charkov, in het oosten van Oekraïne. Volgens een verklaring van het Oekraïense ministerie was Gerasimov een hooggeplaatste generaal, een vicecommandant van het 41ste leger van het centrale militaire district van Rusland. Hij nam deel aan de tweede Tsjetsjeense oorlog, de Russische militaire operatie in Syrië en speelde ook een belangrijke rol bij de annexatie van de Krim. Voor al deze militaire operaties werd hij gedecoreerd.

Oekraïense functionarissen deelden een foto van de generaal op sociale media, met daarop in grote letters ‘geliquideerd’. Volgens hun bericht zouden nog enkele andere hooggeplaatste militairen zijn gedood, maar er werden verder geen namen gedeeld.

#Russian general was liquidated near #Kharkiv



Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second #Chechen war, the war in #Syria and the annexation of #Crimea, was killed in battles near Kharkiv. pic.twitter.com/FzH7O1HVWf — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Op de Russische persagentschappen is nog geen informatie verschenen over de Oekraïense bewering. Noch BBC noch persagentschap Reuters kan de claim verifiëren. Christo Grozev, de directeur van het onderzoeksjournalistieke platform Bellingcat, zei op Twitter dat zij de dood van de generaal wel hebben bevestigd via een Russische bron. Grozev merkte verder ook op dat Vitali Gerasimov niet mag worden verward met Valery Gerasimov, de huidige stafchef van het Russische leger. Het is niet duidelijk of ze verwant zijn.

Het Oekraïense ministerie deelde ook een opname waarvan het beweert dat het om een conversatie gaat tussen twee Russische officieren van de federale veiligheidsdienst FSB waarin de dood van Gerasimov wordt gemeld, en waarin ook wordt geklaagd dat hun beveiligd communicatiesysteem niet langer functioneert binnen Oekraïne.

Tweede generaal die werd gedood

Als het bericht klopt, gaat het al om de tweede hooggeplaatste Russische militaire leider die het leven laat in de oorlog. Eerder kwam de 47-jarige Andrej Soechovetski, bevelhebber van de Russische 7de luchtlandingsdivisie, om het leven. Zijn overlijden werd wel bevestigd. De reactie van de ­vicevoorzitter van een vereniging voor Russische soldaten luidde: ‘Met groot verdriet vernemen we het tragische nieuws van de dood van onze vriend, generaal ­Andrej Soechovetski, op het grondgebied van ­Oekraïne tijdens de ­speciale operatie.’ Dat laatste is de officiële Russische omschrijving van de invasie in Oekraïne.

Het verlies van een militaire leider kan opnieuw een zware deuk zijn in het al lage moreel van het Russische leger. Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace worden de Russen ‘wanhopiger’, dat zei hij vanmorgen bij BBC. ‘Rusland heeft nog steeds geen vooruitgang geboekt, het is dag dertien. Die noordelijke colonne waar we al vaak over gesproken hebben, zit nog steeds vast. Ik bedoel echt vast.’

Oekraïne beweert dat het al meer dan 11.000 Russische soldaten heeft gedood, maar Rusland houdt het voorlopig op een dodentol van ongeveer 500.