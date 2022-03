Rusland dreigt gaskraan dicht te draaien als er sancties op olie-import komen

Rusland heeft er maandag voor het eerst mee gedreigd om de gaskraan naar Duitsland dicht te draaien als er sancties zouden komen op de import van Russische olie. Rusland levert 40 procent van het gas in Europa.

‘We hebben het volste recht om een passende beslissing te nemen en een embargo op te leggen op het pompen van gas door de Nord Stream 1-gasleiding’, zei de Russische vicepremier Alexander Novak maandag.

Novak waarschuwde ook dat de olieprijzen ruim zouden kunnen verdubbelen, tot 300 Amerikaanse dollar per vat, als de Verenigde Staten en hun bondgenoten de invoer van Russische olie zouden verbieden. De export van olie is een cruciale bron van inkomsten geworden voor Rusland, nadat het land effectief uit de westerse financiële markten was gezet.

Analisten bij de Bank of America zeggen tegen persbureau Reuters dat er een tekort van 5 miljoen vaten per dag of meer zou kunnen ontstaan als de meeste Russische olie-export zou worden stopgezet. Olieprijzen zouden hierdoor kunnen gaan stijgen toto 200 dollar per vat. De olieprijs bereikte dinsdag het hoogste punt in 14 jaar, een vat Brent-olie kost nu bijna 125 dollar.

Verenigde Staten overweegt verbod

De Amerikaanse president Joe Biden hield maandag een videogesprek met de leiders van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, waarin hij erop aandrong de invoer van Russische olie te verbieden. Mocht Europa zo ver niet willen gaan, dan zouden de Verenigde Staten alleen voor zichzelf een verbod overwegen. Veel Europese landen zijn sterk afhankelijk van Russische energie.

Wat de Europese Unie betreft liggen alle sanctiemogelijkheden tegen Rusland nog op tafel, maar als ze sancties oplegt aan energie, moeten alle EU-staten de last kunnen dragen. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra dinsdag gezegd in Vilnius.

‘Geen enkele maatregel is uitgesloten voor Nederland, ook niet op energiegebied’, zei Hoekstra tegen verslaggevers. ‘Het is uiterst belangrijk om rekening te houden met de positie van al onze Europese bondgenoten, sommige van hen zijn veel afhankelijker van olie en gas dan Nederland. Andere zouden de last ook moeten kunnen dragen’, voegde hij eraan toe.