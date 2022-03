Het blijft zonnig, woensdag tot 15 graden

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig met maxima van 5 graden in de Hoge Ardennen tot 10 à 11 graden in Vlaanderen, wat normale waarden zijn voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het KMI. ‘s Nachts wordt het nog koud.

Er waait een matige en schrale zuidoostenwind die op de Ardense hoogten soms vrij krachtig is met daar rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen ­-4 graden in het oosten en +2 graden in het westen.

Woensdag en donderdag blijft het droog met veel zon. De maxima liggen tussen 9 à 10 graden op de Ardense hoogten en 14 of plaatselijk 15 graden in Vlaanderen.

Vrijdag komen er meer wolken, maar blijft het droog met temperaturen tussen 10 tot 15 graden. Zaterdag is er kans op wat lichte neerslag vanaf het westen.