Weyts schrapt studiebeurzen voor Russen

Russische studenten kunnen in Vlaanderen geen financiële steun meer aanvragen. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist, op vraag van zijn Oekraïense collega Serhi Sjkarlet.

‘We doen dit niet omdat we geloven dat alle Russen schuldig zijn aan de oorlog’, zegt Weyts. ‘Maar wel omdat we hopen dat dit soort maatregelen helpen om druk te zetten op de machthebbers in Rusland.’

Sjkarlet schreef minister Weyts vorige week een brief met de dringende vraag samenwerkingen met Rusland te beëindigen. Weyts heeft nu beslist dat Russische studenten in Vlaanderen geen financiële steun meer kunnen aanvragen. De Russische Federatie wordt uitgesloten van het Master Mind-beurzenprogramma. Rusland wordt voorlopig ook geschrapt als mogelijke studiebeursbestemming. Dat laatste geldt ook voor Oekraïne, om de veiligheid van Vlaamse studenten en docenten te vrijwaren.

In zijn antwoord aan minister Sjkarlet benadrukt Weyts dat deze beslissingen niet tegen Russische burgers, maar tegen het Russische regime gericht zijn. Vlaanderen wil zijn afschuw laten zien nu Rusland de soevereiniteit van Oekraïne met de voeten treedt. De hoop is ook dat elke extra maatregel kan helpen om de druk op de Russische regering te verhogen, luidt het.