Buitenlandse voetballers die in Rusland en Oekraïne spelen mogen andere ploeg zoeken

De contracten van buitenlandse voetballers en coaches, die werkzaam zijn in de Russische en Oekraïense competities, zullen tot het einde van het seizoen ‘opgeschort’ worden. Hierdoor zijn ze vrij om dit voorjaar naar een andere club in het buitenland te verhuizen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA maandag bekendgemaakt.

De FIFA wil voor spelers en coaches in Rusland, dat sinds de inval in Oekraïne op grootschalige wijze uit de sportwereld is verbannen en geen internationale wedstrijden meer mag spelen, ‘het vertrek vergemakkelijken’ als er geen overeenkomst met hun clubs is bereikt.

Zij zullen daarom het recht hebben hun arbeidsovereenkomst eenzijdig op te schorten tot 30 juni 2022, en zullen ‘uiterlijk tot 7 april’ naar een andere competitie kunnen overstappen, zelfs buiten de transferperioden.

Buitenlandse spelers en coaches in Oekraïne vallen onder dezelfde voorwaarden, zodat ze ‘kunnen werken en een salaris ontvangen’. De FIFA wil met de maatregel ook de Oekraïense clubs, die door het conflict niet meer in actie komen en hun inkomsten zien wegvallen, financieel beschermen.

Tot slot zal de FIFA minderjarige spelers, die vluchten uit Oekraïne, behandelen als minderjarige vluchtelingen, waardoor zij toegang krijgen tot de internationale transfermarkt die normaal gesloten is voor spelers onder de 18 jaar.