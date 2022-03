Oekraïne ziet ‘kleine vooruitgang’ na derde onderhandelingspoging

De derde gespreksronde tussen Rusland en Oekraïne is maandag iets voor 19.00 uur Belgische tijd afgelopen, na zowat drie uur onderhandelen. De Oekraïnse delegatie zag na afloop ‘een kleine vooruitgang’ op het vlak van afspraken voor evacuaties. Rusland hoopt dan weer dat de volgende gesprekken voor een echte doorbraak zorgen.

Dat meldt het Russische staatspersagentschap Tass op basis van de Russische ambassade in Wit-Rusland.

Volgens Mikhailo Podoljak, die voor Oekraïne aanschuift, is er een ‘kleine vooruitgang’ geboekt inzake de humanitaire corridors. Er waren al eerder afspraken hierover gemaakt, maar telkens bleek dat het voor burgers toch erg gevaarlijk was om een belegerde stad te ontvluchten. Het beloofde staakt-het-vuren werd lang niet altijd gehandhaafd. Oekraïne noemde het eerder vandaag ook ‘immoreel’ dat de corridors recht naar Rusland of Wit-Rusland leidden.

Verder is er volgens Podoljak wel maar weinig vooruitgang geboekt.

Ook de Russen waren na afloop niet tevreden. Daar klonk het dat de gesprekken ‘niet aan de verwachtingen van Moskou’ voldeden. De Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zei in een gesprek met staatszender Russia 24 de volgende keer wel op een grotere doorbraak te hopen.

Wanneer er opnieuw onderhandelingen zouden zijn, is niet meegedeeld.