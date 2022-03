Ritchie De Laet ‘voor onbepaalde tijd’ buiten strijd bij Antwerp

Ritchie De Laet zal ‘voor onbepaalde tijd’ niet meer in actie komen bij Antwerp FC. Een bewogen derbyzondag was voorlopig zijn laatste wapenfeit.

Antwerp loste een statement via de clubwebsite. ‘Ritchie De Laet zal een tijd niet in actie komen voor R. Antwerp F.C. Ritchie heeft nood aan rust om zijn lichaam, na een lang en slopend seizoen, volledig te laten herstellen. Onze speler sukkelde de laatste tijd met enkele blessures en ongemakken, en is tegelijk blijven spelen tot het niet meer ging. Nu is het belangrijk dat Ritchie weer 100 procent fit geraakt vóór hij aan spelen kan toekomen. De club geeft hem daarvoor dan ook alle tijd. Enkele behandelingen zijn intussen al opgestart.’

De Great Old won de derby wel, maar De Laet was er dan al niet meer bij om mee te vieren. Het begon al toen niet hij maar Radja Nainggolan de kapiteinsband kreeg. Na een halfuur moest De Laet - schijnbaar geblesseerd, maar met dikke tegenzin - van het veld. Tijdens de rust vertrok hij met gierende banden op de Bosuil en niet veel later was ook zijn Instagram-account verdwenen. Er leek dus meer aan de hand te zijn, maar de club houdt het met dit statement bij aanhoudend blessureleed.

Niet alleen De Laet ging trouwens over de tongen na de wedstrijd, ook de confrontatie tussen de aangeslagen trainer Brian Priske en de ziedende Antwerp-voorzitter Paul Gheysens tijdens de rust van de derby veroorzaakte ophef.

