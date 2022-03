België staat op Russische lijst van ‘vijandige’ landen

De Russische regering heeft maandag een lijst goedgekeurd met daarop 48 landen die als ‘vijandig’ worden bestempeld. Ook België staat op de lijst, net als de rest van de Europese Unie. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die actief zijn in Rusland en nog openstaande rekeningen hebben.

De lijst somt de landen op die strenge economische sancties hebben opgelegd aan Rusland, volgens de regering ‘vijandige acties’, en komt er na een presidentieel decreet van vrijdag. Naast alle lidstaten van de Europese Unie en Oekraïne staan ook Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan en Australië op de lijst.

De landen op de lijsten krijgen te maken met tegensancties. De Russische regering, bedrijven en personen die schulden hebben bij partijen uit deze landen, moeten die niet in buitenlandse valuta aflossen, maar in roebels. De Russische munteenheid verloor sinds januari al 45 procent van haar waarde. Daarbij moet dat bedrag gestort worden op een speciaal daarvoor geopende Russische bankrekening. De regeling is alleen van kracht bij aflossingsbedragen hoger dan tien miljoen roebel per maand (zo’n 60.000 euro per maand).

Bovendien moeten alle transacties van Russische bedrijven met burgers en bedrijven uit de landen op de lijst voortaan worden goedgekeurd door een speciale controlecommissie van de Russische regering, zo meldt het Russische staatspersbureau Ria.