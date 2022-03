Alex Agnew vult in zijn eentje de weide van Werchter

Hij mikte altijd al hoog en doet daar binnenkort een schepje bovenop: op 18 juni staat Antwerpenaar Alex Agnew in z’n uppie op het festivalterrein in Werchter, voor hopelijk tienduizenden fans. Ongezien voor een comedian.

Ed Sheeran deed het al, in zijn eentje de festivalweide in Werchter vullen. AC/DC ook, in 2016, met voor de gelegenheid Axl Rose als frontman. En Alex Agnew gaat hen binnenkort achterna, met de show Wake me up when it’s over. Een huzarenstukje voor een comedian. ‘Once in a lifetime’, klinkt het in een persbericht. Naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag en omdat hij twintig jaar op de planken staat.

‘Om de pijn van de voor eeuwig vervlogen jeugd wat te verzachten en zijn gigantische ego nog één keer te strelen, maakt Alex Agnew gebruik van deze gelegenheid om dit alles met jullie te vieren’, luidt het. Niet dat hij daarmee in het diepe springt, want in 2011 stond hij vijf keer in het Sportpaleis en bereikte hij zo meer dan 60.000 fans.

De organisatie is in handen van Live Nation, dat ook Rock Werchter op poten zet. Ceo Herman Schueremans: ‘Alex Agnew is een topperformer, een fenomeen, een man die durft. We hebben in het Festivalpark al concerten van de grootste artiesten der aarde georganiseerd. Dit is toch van een heel andere aard: de grootste comedyshow ooit, van the king of comedy. Wij zijn trots hiervan deel uit te kunnen maken en we gaan samen geschiedenis schrijven.’

Een ticket kost 70 euro, de ticketverkoop start op 12 maart. Per verkocht kaartje wordt 1 euro overgemaakt aan het Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek.