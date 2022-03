Fabio Jakobsen remonteert Wout van Aert en vliegt naar de zege in tweede rit Parijs-Nice

De Nederlander Fabio Jakobsen was de allerbeste van een uitgedund peloton in de tweede etappe van Parijs-Nice. Na een etappe waarin het waaiergevaar het hele koersbeeld kleurde, sprintte de renner van Quick-Step Alpha Vinyl naar de zege in Orléans. Wout van Aert (Jumbo-Visma) zette als eerste aan, maar werd machtig geremonteerd door de Nederlander en moest genoegen nemen met de tweede plek, gele trui Christophe Laporte werd derde.

Meteen van bij de start in Auffargis trok Lotto Soudal de kaart van de lange ontsnapping. Bollentrui Matthew Holmes waagde zijn kans en ook ploeggenoot Philippe Gilbert kwam aansluiten. Als derde schoof ook vroegevluchtspecialist Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) mee. Het beloofde een echte waaieretappe te worden over nagenoeg compleet terrein, maar de drie hadden duidelijk geen zin in zo’n waaiergevecht en kozen bij voorbaat het hazenpad.

Eerste opschudding na twintig kilometer. Wout van Aert lag - samen met zo’n zes anderen - tegen de grond. Lastig op een moment dat Trek Segafredo het tempo serieus opschroefde. Van Aert kwam goed weg want niet veel later zakte het tempo weer in en zo kon de Belgische kampioen weer aansluiten. Dat had slechter kunnen uitdraaien.

Op 90 kilometer van het einde was het eindelijk zover: de gevreesde waaiers. Het peloton scheurde in verschillende stukken. De accordeon plooide terug een beetje dicht en zo kregen we een eerste groep met daarbij alle grote namen, waaronder gele trui Laporte (Jumbo-Visma).

Nervositeit alom

Het ging knetterhard in het peloton en in combinatie met de nervositeit om voorin te zitten, veroorzaakte dat verschillende valpartijen. Onder andere Madouas, Vansevenant, Groenewegen, Degenkolb, Trentin, Mollema, Kruijswijk, Gaudu en witte trui Girmay waren bij de slachtoffers en verzeilden in het tweede peloton. Gilbert, die onderweg lang virtueel leider was, werd samen met zijn metgezellen bijgebeend door de eerste groep. En net op dat moment werd de groep - onder beulswerk van Van Aert, Roglic en Jakobsen - nog eens op de kant gezet.

Er ontstond een elitegroepje van twintig kanonnen, maar bij het binnenrijden van een bosrijke zone - waar de wind minder invloed had - kwam de achtervolgende groep terug aansluiten. De winnaar van de vorige twee edities van Parijs-Nice, Maximilian Schachmann, zat daar niet bij en volgde op meer dan twee minuten. De Duitser van Bora - Hansgrohe kan een goed klassement vergeten en zal zich op etappesucces moeten richten.

Stilte na de storm

De windsnelheden zwakten af en haast simultaan keerde de rust terug in wat overbleef van het peloton. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Oliver Naesen (AG2R Citroën) waren de enigen die nog op kop wilden rijden. En zo kwamen de zelfs afgewaaide groepen die helemaal uit koers leken zeer dichtbij.

Op vijf kilometer van het einde kwam de tweede groep tot op vijftien seconden, maar daar bleef het bij. In de kopgroep reed Stefan Bissegger (EF EasyPost) nog weg, maar we kregen toch een spurt met veertig renners in de straten van Orléans. Daarin kreeg Van Aert een geweldige lead-out van gele trui Laporte. Jakobsen moest enkele lengtes goedmaken om naar het wiel te glippen van de Belg en kwam er vervolgens met de vingers in de neus uit. Uit een verloren positie reed de Nederlander naar winst. Van Aert werd tweede, gele trui Laporte derde en behoudt zo zijn leiderstrui.