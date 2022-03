Kremlinwoordvoerder: ‘Als Oekraïne eisen inwilligt’ kan oorlog ‘elk moment’ stoppen

Als Oekraïne de Russische eisen inwilligt, dan kan de ‘speciale militaire operatie’ op elk moment stopgezet worden. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd in een telefonisch gesprek met persagentschap Reuters. Die eisen zijn niet min.

Peskov herhaalde de eisen nog eens: de grondwet aanpassen en neutraliteit verankeren, niet toetreden tot Navo, de Krim erkennen als Russisch grondgebied en Donetsk en Loehansk erkennen als onafhankelijke staten. De Kremlinwoordvoerder zei aan Reuters dat Oekraïne op de hoogte is van die eisen, maar dat er geen onmiddellijke reactie kwam.

Hij ontkende dat Rusland van plan is om heel Oekraïne over te nemen. ‘We zijn bezig met de demilitarisering van Oekraïne. We zullen het afmaken. Maar het belangrijkste is dat Oekraïne ophoudt met zijn militaire acties. Ze moeten stoppen met hun militaire acties en dan zal niemand schieten’, zei hij.

‘Het gaat er niet om dat wij Loehansk en Donetsk van Oekraïne afpakken. Donetsk en Loehansk willen geen deel uitmaken van Oekraïne. Maar dat betekent niet dat ze daardoor vernietigd moeten worden’, zei Peskov. ‘Voor de rest: Oekraïne is een onafhankelijke staat die zal leven zoals hij wil, maar onder voorwaarden van neutraliteit.’

Nog volgens Peskov werd er besloten tot een zogenaamde militaire operatie om de drie miljoen Russischsprekenden in Loehansk en Donetsk te beschermen, ‘die bedreigd werden door 100.000 Oekraïense manschappen’.

Rusland moest wel handelen door de dreiging van de Navo, klinkt het verder. Het was ‘slechts een kwestie van tijd’ voor de alliantie ook raketten in Oekraïne zou plaatsen zoals het in Polen en Roemenië had gedaan. ‘We konden dit niet langer dulden. We moesten wel handelen.’