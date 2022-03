Maakt de kleine fietsenmaker nog kans, nu het grote geld zich moeit?

Auto-importeur D’Ieteren koopt fietsenwinkelketen iBike, dat is al de tweede keten die de autogigant overkoopt in een paar maanden tijd. Het toont een veranderende blik op mobiliteit. Zit het grote geld niet meer achter uw auto, maar achter uw fiets aan?





En maken kleine, onafhankelijke fietsenmakers nog een kans? Alexander Lippeveld legt de vragen voor aan economieredacteur Stijn Decock en haalt er gasten Karl Lechat van D’Ieteren en Maarten Vanhove van fietsenwinkel Velo2800 bij.

