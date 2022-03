In kaart: Russische troepen naderen Kiev vanuit het oosten

MAANDAG 7 MAART

Al enkele dagen staat een indrukwekkende leger gestationeerd ten noordwesten van de hoofdstad. Ondertussen schuiven de Russische troepen vanuit het oosten meer en meer op richting Kiev. In het dunbevolkte gebied ten oosten van de hoofdstad is er veel minder Oekraïense weerstand. Vanuit het oosten willen ze de stad nu volledig omsingelen. De Russische grondtroepen boeken minder vooruitgang in dichtbevolkte, stedelijke gebieden rond Kiev. Oekraïense troepen hebben hier soms het voordeel, met hinderlagen door kleine mobiele eenheden. Zij zijn bewapend met antitankraketten.