Nog meer extreme regenval op komst in Australië: ‘Nooit meegemaakt’

Het oosten van Australië wordt al meer dan een week geteisterd door hevige regenval waardoor verschillende regio’s zijn ondergelopen. De komende dagen is er nog meer onheil op komst, waarschuwen meteorologen. Er zijn al minstens achttien doden geteld.

De hevige regenval in de staten Queensland en New South Wales van de voorbije dagen hebben verschillende dorpen van de buitenwereld afgesloten, duizenden moesten op de vlucht slaan. Beterschap is voorlopig nog niet in zicht. Maandag werd opnieuw een ‘ernstige waarschuwing’ uitgestuurd voor delen van New South Wales, inclusief Sydney. Dinsdag wordt in de grootstad opnieuw tot 150 millimeter regen verwacht. Ter vergelijking: dat is meer dan er normaal gemiddeld in de hele maand maart uit de lucht valt.

‘Deze bijkomende regenval op reeds verzadigde bodems en overgelopen rivier leidt tot toenemende bezorgdheid’, verklaart meteoroloog Dean Narramore van het Bureau of Meteorology aan persagentschap Reuters.

‘Dit zijn verschrikkelijke overstromingen’, zei premier Scott Morrison maandag op de radiozender 2GB. ‘Zulke overstromingen kan niemand van ons zich in dit leven herinneren. En dus heb ik begrip voor de grote frustratie die wordt geuit’, reageert Morrison op de verzuchtingen van Australiërs dat de hulpacties maar traag op gang komen. In verschillende steden is er nog steeds geen elektriciteit of internet. In de staat New South Wales zijn meer dan 2.000 woningen onbewoonbaar verklaard.

De zomer aan de oostkust van Australië wordt voor het tweede jaar op rij gedomineerd door La Niña, een wederkerend weerfenomeen dat in die regio resulteert in een grotere regenval.