oorlog in oekraïne Op de vlucht

Het gezin Sopilka heeft Kiev donderdag in allerijl verlaten en is op weg naar Polen om daar tijdelijk bij vrienden te verblijven. Zoon Max (15) hoopt dat hij binnenkort weer naar zijn geliefde lyceum in Kiev kan gaan. Hoe vertel je een puber dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn?