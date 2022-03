Buitenlandcorrespondente Corry Hancké en fotograaf Gert Jochems zijn voor De Standaard in Lviv, in het uiterste westen van Oekraïne. Het gezin Sopilka is een van de talloze families die vanuit Lviv met de trein naar Polen proberen te vluchten. Zoon Max, 15 jaar oud, hoopt dat hij binnenkort weer naar zijn geliefd lyceum in Kiev kan gaan. Hoe vertel je een puber dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn?