‘Een gezin is voor mijn ogen gestorven’: tragische beelden tonen dat niemand veilig is

In Irpin, een voorstad van Kiev, is een jong, vluchtend gezin omgekomen door mortiergranaten. De beelden van hun levenloze lichamen op het voetpad, omringd door koffers, tonen aan dat de Russische militairen de burgers niet ontzien.

Honderden inwoners van Irpin, een stad op 25 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Kiev, probeerden dit weekend om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Er stonden bussen klaar om hen naar veiligere oorden te brengen, maar de Russische militairen lieten dat niet toe. Bij het afvuren van mortiergranaten in de omgeving, kwamen acht mensen om het leven, onder wie een moeder met haar twee kinderen. Dat werd bevestigd door Aleksandr Markushin, burgemeester van Irpin. ‘Een gezin is voor mijn ogen gestorven, twee kleine kinderen en twee volwassen.’

Op ijzingwekkende foto’s van Associated Press en The New York Times is te zien hoe enkele soldaten controleren of er nog een polsslag is. Op de grond bij hun levenloze lichamen liggen koffers, en een transportkooi voor een klein huisdier. Volgens de eerste berichten zondagavond had de volwassen man de granaataanslag overleefd, maar ook hij is intussen overleden.

Volgens Oekraïense media gaat het om het gezin van Tatyana Perebeynos, financieel verantwoordelijke van een IT-bedrijf, haar tienerzoon en achtjarige dochter. ‘Ze konden Irpin niet vroeger verlaten omdat haar moeder ziek is’, schrijft iemand op sociale media die beweert een investeerder in het bedrijf te zijn. Het is niet duidelijk of de man haar echtgenoot of de vader van de kinderen is, of een familievriend.

Foto: NYT

In zijn speech zondagavond verwees Oekraïens president Volodimir Zelenski specifiek naar dit jonge gezin. ‘Ze werden neergeschoten midden op straat. Zoals in een schietclub. Hoeveel gezinnen zijn er zo nog gestorven in Oekraïne?’, klonk het woedend.

‘We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen iedereen straffen die vreselijke dingen heeft gedaan in deze oorlog. We zullen elke rotzak vinden die op onze steden op onze mensen heeft geschoten. Die ons land bombardeerde. Die raketten heeft afgevuurd. Die het bevel gaf en op “start” drukte. Jullie zullen nergens op aarde nog rust vinden. Behalve in jullie graf.’