Tiktok stopt tijdelijk met livestreaming en delen van nieuwe video’s in Rusland

Het socialemediaplatform Tiktok maakt het tijdelijk onmogelijk om video’s te uploaden in Rusland. Het verwijst voor die beslissing naar de nieuwe Russische wetgeving rond fake news.

‘Wij hadden geen andere keuze dan onze livestreaming en nieuwe content voor onze videoservice op te schorten terwijl we de veiligheidsgevolgen van deze wet onderzoeken’, aldus een mededeling die de Chinese app Tiktok zondag verspreidde. De berichtendienst in de app valt niet onder de maatregel en kan dus wel nog worden gebruikt.

Met de inperking reageert Tiktok op de nieuwe Russische wetgeving die vrijdag werd goedgekeurd rond fake news: wie als (nieuws)medium dat actief is in Rusland (of als Russische burger) ‘valse informatie verspreidt’ rond de oorlog in Oekraïne, hangt een boete van minstens vijf miljoen roebel boven het hoofd en riskeert tot vijftien jaar cel.

‘Tiktok is een uitlaatklep voor creativiteit en entertainment die een bron van opluchting en menselijke verbondenheid kan zijn in een tijd van oorlog waarin mensen worden geconfronteerd met immense tragedie en isolement. Maar de veiligheid van onze medewerkers en onze gebruikers blijft echter onze hoogste prioriteit’, aldus de populaire video-app.

De Russische regulator van het internet, Roskomnadzor, heeft vrijdag zelf de toegang geblokkeerd tot Facebook in Rusland omdat het platform ‘zou discrimineren tegenover Russische media en informatiebronnen’. Kort nadien werd ook de toegang tot Twitter sterk beperkt. Instagram en Whatsapp (net als Facebook eigendom van Meta) zouden voorlopig wel nog werken.