Geen witte bruidsjurk en een smoking, maar in een militair uniform en een kogelvrij vest: zo stapten twee Oekraïense leden van de territoriale verdedigingseenheid in het huwelijksbootje. Het koppel besloot zondag na een relatie van twintig jaar te trouwen, want sinds de oorlog in het land uitbrak, ‘weet je niet wat morgen met je kan gebeuren.’