Beurzen starten de week met bloedrode cijfers

Beleggers maken zich toenemende zorgen over de escalerende oorlog in Oekraïne, en de economische gevolgen daarvan.

De Europese beurzen hebben de week ingezet met bloedrode cijfers. De Brusselse index Bel20 heeft in een uur handel 3,7 procent verloren. De zwaarste klap was voor KBC, dat zo’n 9 procent minder waard werd. In de Bel20 staat geen enkel aandeel in de plus. Op de brede markt is het zoeken naar stijgende aandelen. De olietankerrederij Euronav is een van de weinige uitzonderingen. Die gaat een kleine 3 procent omhoog. Ook gastransporteur Fluxys is een van de weinige winnaars. Engie, de Franse energiereus, zakt met 6,7 procent. Sommige Europese indexen, zoals de Duitse Dax, hebben een verlies van 20 procent te slikken gekregen sinds de top in januari.

Beleggers reageren op indicaties dat de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zwaar kunnen zijn. De olie- en gasprijzen gingen door het dak nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezinspeeld op een importverbod voor Russische olie. Het economisch isoleren van Rusland kan voor de Europese economie zware gevolgen hebben. Europa is voor zijn energievoorziening veel afhankelijker van Rusland dan de VS.

Brent-olie haalde aan het begin van de dag een prijs van 139 dollar, alvorens wat terug te vallen. Ook de gasprijs schoot omhoog, evenals grondstoffen als aluminium en koper. Daarvan is Rusland een belangrijke exporteur.

Een bijkomend probleem in Europa is de dalende koers van de euro. De eenheidsmunt is nu vrijwel evenveel waard als de Zwitserse frank. Dat is een belangrijke psychologische grens die aangeeft dat het vertrouwen in de Europese munt aan het wegvloeien is. De goedkope euro maakt import van energie nog extra duur, omdat de olieprijs in dollar wordt uitgedrukt. De euro verliest aan populariteit bij beleggers doordat de langetermijnrente in de VS hoger is en de centrale bank sneller zal overgaan tot het verhogen van de kortetermijnrente. De vooruitzichten voor een Europese renteverhoging zijn onzekerder geworden door de oorlog.