Bankverzekeraar KBC lanceert antiwitwasbedrijf

KBC Groep heeft een nieuw technologiebedrijf opgericht dat oplossingen op basis van artificiële intelligentie aanbiedt. De eerste toepassing wordt antiwitwasdiensten. Adviesgroep KPMG helpt bij de commercialisatie.

Discai maakt gebruikt van artificiële intelligentie (AI) om innovatieve diensten aan te bieden. KBC investeert al enkele jaren in die technologie die het ook gebruikt om gewone bankdiensten te verbeteren. Het heeft een team met zo’n 100 specialisten in huis. Met Discai wil KBC nu zijn kennis in AI commercialiseren bij derden. Dit gebeurt via het nieuw opgericht bedrijf Discai.

Discai start met een eerste toepassing gericht op de strijd tegen witwassen. Met behulp van AI worden verdachte transacties geïdentificeerd. KBC rekent op KPMG om bedrijven en organisaties aan te trekken die van deze dienst gebruik willen maken.

Discai zal zich volgens KBC niet beperken tot de strijd tegen zwart geld maar wil bedrijven en organisaties in diverse sectoren bijstaan in hun zoektocht naar performante en innovatieve oplossingen voor de technologische en regelgevende uitdagingen die zich in hun domein stellen. Volgens KBC past de oprichting van Discai, dat is opgevat als een apart bedrijf met een aparte raad van bestuur, in het aanbieden van diensten die verder gaan dan het klassieke bankverzekeren.

KBC gaf begin 2021 al aan dat het overwoog om eigen technologie, onder meer voor controle op witwassen, ook toegankelijk te maken voor andere bedrijven en organisaties. Dit via het model van ‘Bankinsurance as a service’.

De nieuwe antiwitwasoplossing werd de voorbije jaren uitgebreid getest bij KBC in België en werd nadien gevalideerd in samenwerking met een externe organisatie.

Discai ging vandaag van start met Fabrice Deprez als CEO en een gespecialiseerd team van experten in artificiële intelligentie, data-analyse, data engineering en bankzaken.

In de Raad van Bestuur van Discai zullen Johan Thijs (CEO KBC Groep), Erik Luts (Chief Innovation Officer KBC Groep), Willem Hueting (Algemeen Directeur Shared Service & Operations KBC Groep) en Barak Chizi (Algemeen Directeur, Chief Data and Analytics Officer KBC Groep) zetelen.