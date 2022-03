Anderlecht rolt KV Oostende helemaal op in tweede helft en legt druk bij achtervolgers in strijd om Champions’ play-offs

We moesten wachten tot de tweede helft, maar Anderlecht klopte KV Oostende relatief makkelijk met 3-0. Invallers Amuzu en Raman bracht schwung bij paars-wit, dat voor rust te traag en inspiratieloos voetbalde. De Brusselaars leggen zo de druk vanavond bij AA Gent in de strijd om een ticket voor de Champions’ Play-offs.

Wat een inspiratieloze eerste helft tussen Anderlecht en KV Oostende. Te traag, te slordig, noem maar op. Nochtans stond er bij Anderlecht wat druk op de ketel: Antwerp had immers net gewonnen en Gent speelt vanavond nog een “makkelijke” thuismatch tegen Zulte Waregem.

Zonder de geschorsten Murillo – Mykhailichenko verving hem – en met Vincent Kompany niet in de dug-out na zijn rode kaart tegen OHL probeerde paars-wit hetzelfde succesrecept als tegen Eupen toe te passen: via hoekschoppen op voorsprong komen. Magallan kopte er eentje van Refaelov voorlangs, even later was het Kouamé die een corner van diezelfde Refaelov over kopte. Anderlecht zocht en vond Sergio Gomez wel op links, maar zowel Kouamé, Verschaeren als Refaelov waren telkens te verrast om er iets mee aan te vangen.

Attractieve duif

En KVO? Dat zag Ndicka al snel geblesseerd uitvallen, maar voetbalde ook amper iets bij elkaar. Gueye strafte bijna te ver uitkomen van Van Crombrugge af en toen Sakamoto een tackelende Magallan ontweek, maakte de Japanner vervolgens de verkeerde keuze bij wat nochtans een reuzekans was. Een logische 0-0 na een slappe eerste helft – waarin een duif op het veld de meest attractieve gebeurtenis was.

Foto: BELGA

Anderlecht moest na rust uit een ander vaatje tappen, en dat deed het ook: na een poging tot een-twee tussen Refaelov en Zirkzee kwam de bal via Fortes gelukkig bij de Israëliër terecht, en die plaatste de bal rustig voorbij Scherpen in doel.

Maar dat ander vaatje was alweer snel leeg. Er kwam nog een goeie kans via Kouamé en Zirkzee, maar die laatste talmde te lang: kans verkeken. Willem Weijs bracht er dan met Raman en Amuzu wat extra snelheid in, want er kwam wel ruimte op de tegenaanval. Amuzu werd een eerste keer gelanceerd, maar hij werd net voldoende gehinderd om af te werken. Even later was het de beurt aan Kouamé om alleen op Scherpen af te gaan, maar alleen op doel gaan ligt de Ivoriaan niet en Urhoghide kwam nog tussen met een ultieme tackle. Het werd zelfs komisch hoe Anderlecht nu met de kansen morste: eerst scoorde Raman - maar de lijnrechter vlagde terecht voor buitenspel - en dan was het Ashimeru die alleen voor Scherpen miste.

Foto: BELGA

Raman doet het weer vanop de bank

Maar dat was buiten Verschaeren gerekend. Een hele match vrijwel onzichtbaar, maar een goeie een-twee met Kouamé later lag de bal nu wél in de netten. Paars-wit had duidelijk een boost gekregen door de invalbeurt van Amuzu en Raman: de eerste zette voor, de tweede werkte af. Zijn zevende dit seizoen als invaller, waarmee hij de beste invaller in de Europese competities wordt.

Paars-wit legt zo op zijn beurt de druk bij AA Gent vanavond. Volgend weekend staat de topper tussen Anderlecht en Antwerp op het programma, al zullen de Brusselaars zonder Wesley Hoedt - die zijn vijfde gele kaart pakte - moeten proberen de drie punten thuis te houden.